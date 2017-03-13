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Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat dönemi

Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat etme dönemi, yarın imzalanacak anlaşmayla hayata geçirilecek.

13.03.2017 - 13:47
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Başbakan Groysman, 14-15 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde, önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla seyahat edebilmeyi sağlayacak anlaşmanın yarın başlayacak Türkiye ziyareti kapsamında imzalanacağını belirterek, "Anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek" dedi.

2016'DA TİCARET HACMİ 3,5 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Groysman, bu rakamı, gelecekte iki ülke arasındaki etkileşimin çok güçlü olacağının işareti şeklinde değerlendirdi.

Groysman, “Buna rağmen bugün biz ülkelerimiz arasında serbest ticaret alanı oluşturulması kararı ve bunun hazırlık çalışmasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu, ticaret hacminin artması ve karşılıklı yatırımlar için çok önemli. Bu yüzden benim heyetimde ticaretten sorumlu hükümet yetkilileri olacak. Hangi noktadayız, bu yöndeki eğilimi arttırmak için neyi iyileştirmemiz gerekli gibi konuları bütün yönleriyle değerlendireceğiz.” dedi.

PASAPORTSUZ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı, Türkiye'den Ukrayna'ya gelenlerin sayısında ise yüzde 28 artış olduğu bilgisini paylaşan Başbakan Groysman, turizmde ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük imkanlar olduğuna dikkat çekti.

"KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT EDİLEBİLECEK"

Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartları ile karşılıklı seyahat imkanı sağlayacak anlaşmanın bu ziyaret kapsamında imzalanacağını bildiren Groysman, "Benim Türkiye ziyaretimde önemli bir adım atılacak. Ukrayna hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanacak anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Bu çok iyi bir işaret. Ayrıca çok yönlü hava trafiği için karşılıklı uçak seferlerini arttırmamız gerekecek. Ukraynalılar Türkiye'yi ve Türkiye'nin turizm imkanlarını çok iyi biliyor" dedi.

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