Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek

Irak hükümeti, DEAŞ'la mücadele sırasında yaşanan savaşta hasar gören şehirlerin yeniden imarı için en az 88 milyar dolar mali kaynağa ihtiyaç olduğunu ilan etti.

TÜRKİYE 5 MİLYAR DOLAR KREDİ VERECEK

Kuveyt'te Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı'nın son gününde donör ülkeler bu çağrıya ne kadar katkıda bulunabileceklerini açıkladı.

Katılımcı 70 ülke arasından Türkiye, 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını duyurdu.

50 MİLYON DOLAR DA HİBE

Ayırca kredinin yanında 50 milyon dolar da insani yardım hibesi verileceği belirtildi.

YATIRIM TEŞVİK EDİLECEK

Konferansta, kredi ve hibenin yanı sıra Türk şirketlerinin Irak'a yatırım yapması için teşvik edileceği sözü de verildi.