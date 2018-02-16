'Türkiye, Irak'tan 40 milyar dolar kazanacak'

Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu söyleyen el Azavi, “Irak’ın diğer tüm Arap ülkeleriyle ticareti ancak 2.5 milyar doları buluyor. Türkiye, Irak şirketlerinin en büyük yabancı hissedarı. Petrol ve enerji sektöründeki 400 kuruluşta paya sahip. Bu yüzden Ankara’nın Bağdat’a verdiği 5 milyar dolar en az 40 milyar dolar kâr sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, OSMANLI'NIN ŞANINI GERİ GETİRMEK İSTİYOR"

Sputnik'in haberine göre; Türkiye’nin desteğinin politik hedeflerini değerlendiren el Azavi, “Türkiye, Irak üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun şanını geri getirmek istiyor. Ayrıca Ankara, Bağdat üzerinden Suudi Arabistan, Mısır ve ABD’ye baskı yapmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

Mevcut Bağdat yönetiminin Ankara’nın işine yaradığını dile getiren el Azavi, Irak hükümetinin Kürt referandumuna olan tepkisini memnuniyetle karşılayan Türkiye’nin Bağdat’ın Kahire ve Riyad ile ilişkileri minimize etmeye çalıştığını söyledi.