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Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti Almanları şaşırttı.

05.10.2017 - 09:52
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Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde çok sayıda bakanla İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı ziyarette karşılıklı sıcak mesajlar verildi, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİYARETTE

Bölgenin iki rakip gücü, geçmiş yıllarda Suriye'ye ilişkin gerilim yaşansa da bugün Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkiler bölgede olduğu gibi Batı'da da dikkat çekiyor.

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

ALMANLARIN 'TÜRKİYE-İRAN MÜTTEFİK OLUYOR' ŞAŞKINLIĞI

Bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin, İran gibi güçlü bir komşuyla ikili ilişkiler geliştirmesi, müttefik gibi politikalar üretmesi nedense Alman medyasını rahatsız ediyor.

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkçe yayın yapan haber sitesi Deutsche Welle Türkçe; el altından destekledikleri büyük Kürdistan projesinin Türkiye ve İran ortaklığı yüzünden hayata geçemeyeceğini biliyor, bu yüzden de Türkiye'nin başta İran olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmesinden memnun olmuyor.

Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı VİDEO

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