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Türkiye-İran sınırına 144 km'lik güvenlik duvarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi.

AA | 07.01.2018 - 17:59..
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Türkiye-İran sınırına 144 km'lik güvenlik duvarı

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki incelemelerinin ardından, helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçti.

144 KİLOMETRELİK DUVARI İNCELEDİ

İran sınırındaki Ağrı ile Iğdır arasında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceleyen Süleyman Soylu, ilgililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı, daha sonra terör örgütü PKK'lı teröristlerin 21 Ağustos 1993'de gerçekleştirdiği ve 18 askerin şehit düştüğü Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultantop Karakolu'nu ziyaret etti.

Türkiye-İran sınırına 144 km'lik güvenlik duvarı

Sınırdaki güvenlik duvarları yüzde 50 tamam VİDEO

ASKERLERLE YEMEK YEDİ

Burada şehitler için dua ederek, Kuran'ı Kerim dinleyen Bakan Soylu, daha sonra aynı dağda bulunan 4. Hudut Taburu Haritatepe mevkisindeki Kobra-2 aracını inceledi.

Soylu, hudut gözetleme sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından 4. Hudut Taburu'nda askerlerle yemek yedi.

Türkiye-İran sınırına 144 km'lik güvenlik duvarı

Türkiye-İran sınırına 144 km'lik güvenlik duvarı

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