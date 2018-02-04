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Türkiye Jokey Kulübü, 6. At'la Terapi Merkezini açtı

Engelli çocukları toplumla kaynaşması için büyük çaba sarf eden TJK(Türkiye Jokey Kulübü) 6. At'la terapi merkezini Adana Yeşiloba Hipodromu'nda açtı.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Bahadır ÇOLAK / [email protected]

TJK’nın en önemli sosyal sorumluluk projelerinin başında gelen At’la Terapi Merkezi, İstanbul Veliefendi, Diyarbakır, İzmir Şirinyer, Bursa Osmangazi ve Şanlıurfa hipodromlarının ardından Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı.

ADANA VALİSİ DE TÖRENE KATILDI

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Cevheribucak katıldı.

Türkiye Jokey Kulübü, 6. At'la Terapi Merkezini açtı

"7. MERKEZİ ELAZIĞ'DA AÇACAĞIZ"

Açılışta, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş birer konuşma gerçekleştirdi. Yasin Kadri Ekinci "Bildiğiniz gibi TJK'da üçer yıllık süreyle yönetim değişiyor. Hizmete geldiğimiz yıl olan 2015'te sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdik, önceliklerimizi de kadınlar ve çocuklar olarak belirledik. Atla Terapi Merkezlerinizde şimdiye kadar çok fazla mucizeye tanıklık etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık. Bugün burada 6.sını açtığımız merkezlerimizde, oldukça pahalı olan bu terapiyi ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımızla ve aileleriyle buluşturuyoruz. 2 ay sonra Elazığ'da 7. Merkezimizi açacağız. Atın iyileştirici gücünden herkesin yararlanması konusundaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü, 6. At'la Terapi Merkezini açtı

HAFTANIN 3 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayan At’la Terapi Merkezi, haftanın 3 günü Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 10:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Türkiye Jokey Kulübü, 6. At'la Terapi Merkezini açtı

Türkiye Jokey Kulübü, 6. At'la Terapi Merkezini açtı

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