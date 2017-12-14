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Türkiye Judo Federasyonu’nun Genel Kurulu iptal edildi

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Ekim 2016’da yapılan Türkiye Judo Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Kurulu seçimi için iptal kararı verdi.

İHA | 14.12.2017 - 11:32..
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Sezer Huysuz ve Nuri Muhammet Çelik, Türkiye Judo Federasyonu başkanlığı için yarışmıştı. Huysuz, 125 oy, Çelik ise 123 oy almıştı. 2 oy fazla alan Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı seçilmişti.

Seçimi kaybeden Çelik, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Dava hakkında kararını veren mahkeme, Türkiye Judo Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Kurulu seçiminin iptaline hükmetti.

"SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Mahkemenin kararını değerlendiren Çelik, seçimi 2 farkla kaybettiklerini anımsatarak, seçimler bittikten sonra yaklaşık 10 kişinin oy kullanma hakkı olmaksızın oy kullandıklarını tespit ettiklerine dikkat çekti.

Bu konu ile alakalı tespitler yapıp seçimin iptali için mahkemeye başvurduklarını kaydeden Çelik, “Bizim iddialarımız bilirkişi raporuyla da iki kere kanıtlandı ve nihayetinde mahkeme iptali için karar verdi. Bundan sonrası için de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olaya müdahil olmasını ve tekrardan seçim kararının alınmasını bekliyoruz. Bu yaptığımız işin hem Türk sporu hem de Türkiye Judo Federasyonu için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Bu noktada da camiamıza sahip çıkma adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Seçim hazırlıklarına da başlayacağız.” dedi.

"EMSAL TEŞKİL EDECEK DAVA"

Nuri Muhammet Çelik’in avukatı Gökberk Osmanağaoğlu ise karar duruşması sonrası yapmış olduğu açıklamasında, "Türk sporunda emsal teşkil edecek olan bu davanın Judo camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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