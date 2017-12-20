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Türkiye, Kanada’daki Kuzey Kore Zirvesi’ne davet edildi

Türkiye, Kanada’nın Vancouver kentinde 16 Ocak’ta yapılacak Kuzey Kore Zirvesi’ne katılacak.

AA | 20.12.2017 - 21:26..
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Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kanada’nın Vancouver kentinde 16 Ocak’ta yapılacak "Kuzey Kore Zirvesi" ne davet edildiğini söyledi.

DAVET ANKARA'YA İLETİLDİ

Davetin, Kanada tarafından Ankara’ya iletildiğini belirten Ünal, Kanada ve ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkeler bağlamında yapılacağını ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN KUZEY KORE ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore ve bölgesinde yaşanan kriz konusunda bir süreden beri temaslar yürütüyordu. Bakan Freeland, son olarak ülkesine ilk kez resmi ziyarette bulunan ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, Vancouver’da dışişleri bakanları seviyesinde "Kuzey Kore Zirvesi" düzenleyeceklerini açıklamıştı.

KORE SAVAŞI'NA 5 BİNDEN FAZLA ASKER GÖNDERİLMİŞTİ

Açıklamada, Kanada ve ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkelerin dışişleri bakanlarının davet edileceği duyurulmuştu. Türkiye, 1950 yılında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 binden fazla askeri Kore Savaşı’na göndermişti.

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