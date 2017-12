Türkiye Kart 2018'de tüm yurtta tullanımda

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'den alınacak Türkiye Kart isimli yeni kart ile müze, park, toplu taşıma ücretleri ile para transferinin yapılabileceğini açıkladı.

Arslan, 2018’de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin 'Türkiye Kart' olacağını açıkladı.

"KREDİ KARTI İLE YAPILABİLECEK HER ŞEY"

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Bakan Arslan, PTT’nin 4600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek, “Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek” dedi.

"DÜNYADA ÖRNEKLERİ ÇOK AZ, İHRAÇ EDEBİLİRİZ"

Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” ifadelerini kullandı.

AVRASYA'DA GARANTİNİN 20.000 ALTI GEÇİŞ

Ulaştırma projeleri garantilerindeki son durumu da anlatan Arslan, Avrasya projesinde günlük yaklaşık 68.000 geçiş için garanti verildiğini belirtti. Burada 20.000 civarında geçişle başlandığını söyleyen Arslan, 'yaz sezonunda 65.000 çıkılan günler bulunduğunu' SÖYLEDİ. Bütün yıl ortalamasının ise 41.000 olduğunu vurguyan Arslan, “Son dönem ortalaması 48.000. Bunun anlamı şu, artış sürecek ve bir-iki yıl içinde garanti rakamını geçmiş olacağız” dedi.

"OSMANGAZİ'DE DE DURUM AYNI"

Osmangazi Köprüsü’nde günlük garanti geçiş rakamı daha önce 40.000olarak açıklanmıştı. Bakan Arslan, burada 12.000-13.000 binlerden başladıklarını, şu anda 20.000 civarında geçiş sağlandığını söyledi. 30 binin üzerine çıkıldığı aylar olduğunu da vurgulayan Arslan, Osmangazi’de istenilen seviyelere ulaşabilmesi için Bursa-İzmir otoyolunun açılması gerektiğini söyledi. Bu otoyolu 2018 sonu 2019 ilk yarısında bitirmek istediklerini belirten Arslan, “İstanbul-izmir arası 3 saate düşünce, ilave trafik oluşacak. Oraya birçok yeni yatırım yapılıyor. Yatırım, ticareti, ticaret, trafiği artıracak. Birkaç yıl içinde garanti rakamlarına ulaşacağız, ancak birkaç yıl sabretmek durumundayız” diye konuştu.

3. KÖPRÜDE GEÇİŞLER DAHA İYİ

Bazı araçların geçişlerinin zorunlu hale getirildiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de 135.000 garanti rakamı bulunduğunu vurgulayan Arslan, 40.000 ortalama 110.000 geldiğini söyledi. Sene ortalamasında ise rakamın biraz daha düşeceğini söyleyen Arslan, şöyle devam etti:



“Kurtköy bağlantısı bu yıl bitirildi. O ilave trafik oluşturdu. Odayeri’nden sonra yolun devamı olmadığı için, bütün trafiği Mahmutbey istikametine veriyorduk. Sene sonu itibariyle D20 dediğimiz Çatalca bağlantısını açacağız. Hem mesafe kısalacak, hem süre. Küçük araçlar, 3. köprüyü daha çok tercih edecek. Büyük araçlar Mahmutbey’e girmeden köprüye geçeceği için, Mahmutbey de rahatlayacak."



Garanti ödemelerinde 2 Ocak 2018 tarihli kurun kullanılacağını belirten Arslan, “Bir önceki yılın 2 Ocak kuru da dikkate alınarak hesaplama yapılacağını” belirtti. Arslan, Mart veya Nisan ayında garanti ödemelerinin yapılacağını sözlerine ekledi.

KANAL İSTANBUL İÇİN 5 GÜZERGAH

Arslan, Kanal İstanbul’la ilgili gelişmeler hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Kanal için çıkılan ilan alternatiflerden sadece biri için. Alternatiflerin her biri için de aynı prosedür uygulanacak. Proje kapsamında genişliği 5 kilometrelik bir koridor olacak. Bazı yerlerde zemin uygun olmayacak, bazı yerlerde SİT alanı olacak. Böyle durumlarda koridor esneklik sağlayacak. Finansman modelini de aşağı yukarı kesinleştirdik. Bir kanal olacak. Çıkan kazı malzemesi, tarım arazilerinde, 3 ada yapımında kullanılacak. Ayrıca 3. havalimanı civarındaki kömür ocaklarından kaynaklı çukurları da, bu malzemeyle doldurup yeşillendireceğiz. Kanalın yapımı için bir finansman modeli, sosyal donatılar ve kentsel dönüşümün finansmanı, adaların yapılması ve cazibe merkezi getirilmesi hususları. Bütün bunlar farklı finansman modelleriyle yapılabilecek. Klasik yap-işlet-devretten tutun, farklı kamu-özel ortaklığıyla yapılacaklara kadar alternatifleri değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2018’in ilk yarısında ÇED çalışması da dahil, güzergahla ilgili teknik gereklilikleri yapmak.”