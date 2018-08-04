taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Türkiye kavurucu sıcaklar altına girecek

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin eyyam-ı bahur sıcaklığına gireceğini ifade etti.

AA | 04.08.2018 - 05:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye kavurucu sıcaklar altına girecek

Yazın en sıcak dönemi için eskilerin kullandığı Eyyam-ı bahur, boğucu sıcak günlerin anlamı demek. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye ulaşacak.

Türkiye kavurucu sıcaklar altına girecek

İNSANLAR BUNALACAK

Ülkenin güney sahilleriyle Ege kıyılarında kuru ve kavurucu sıcakların başladığını dile getiren Köse, şöyle devam etti:

"Antalya, Adana gibi illerde havaalanında uçaktan inildiğinde, insanın yüzüne sanki sıcak üfleyen fan vurur ve bir anda etraf bulanıklaşır. İşte bu eyyam-ı bahur sıcakları olarak adlandırır. Bugünlerde de o sıcakları yaşıyoruz. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye çıkacak, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde sıcaklık 40 derece ve üzerinde seyredecek. Nem, sıcak havayı daha sıcak hissettirir, insanı bunaltır."

Türkiye kavurucu sıcaklar altına girecek

SICAKLIK 45 DERECE HİSSEDİLECEK

Nemin yüzde 60 ve üstü ile yüzde 30 ve altının rahatsız ettiğini dile getiren Köse, "Sıcaklık 33 derece, nem oranı yüzde 65 olduğunda, gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece, güneş altında ise 10 derece daha ilave edildiğinde 51 derece olacaktır. Bu da insanları bunaltacaktır. İstanbul'da da insanı en çok nem etkiliyor. Nemin etkisiyle 35 derecelik sıcaklık, 45 derece olarak hissedilecek." şeklinde konuştu.

Köse, sıcak hava dalgasından etkilenmemek için saat 10.00 ila 16.00 arasında mümkün olduğu kadar güneşten uzak durulması, gölgenin tercih
edilmesi, şapka kullanılması, güneş koruyucu sürülmesi ve cildin örtülmesi gibi önlemler alınabileceğini dile getirerek, "Sıcak hava dalgalarından kötü bir şekilde etkilenmek istemiyorsanız, gölgede, hafif, sulu ve yavaş bir yaşam sürdürmeye dikkat edin." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

96
Barcelona Vidal için anlaştı

Barcelona Vidal için anlaştı

6
İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

70
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

40
ABD'de mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de mahkumun ağzı bantlandı

14
Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

22
Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında metrobüs seferleri aksamayacak

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında metrobüs seferleri aksamayacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM