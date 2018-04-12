Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Rusya ile S-400 alımının ardından ortak üretim için de görüşmelerin sürdüğü söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD ile de Patriot'un ortak üretimi için görüşme yapıldığını belirtti.

RUSYA'YA ÖDEME YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Rusya ile S-400 anlaşması tamam. İkinci aşamada hava savunma sistemlerinin ortak üretimi konusunda görüşüyoruz. Bunun yanında tamamen yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ayrı bir kulvarda kendi hava ve savunma sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Acil ihtiyaç kapsamında Rusya’dan hazır alım yoluyla S-400 sistemini alacağız" diyen Canikli, "Şuan takvim işliyor. Ödemeler yapıldı. Sözleşmeden itibaren ilk teslimat Temmuz 2019 olarak planlandı. Şimdi Rusya ile ortak üretim ve teknoloji transferini kapsayan mevcut sistemin daha gelişmiş modelini geliştirmek için görüşmeler yapıyoruz” dedi.

"ABD'DEN PATRİOT İÇİN TEKLİF BEKLİYORUZ"

Ayrıca Bakan Canikli, ABD’den de Patriot sistemi ile ilgili teklif beklediğimizi açıkladı. Canikli, "ABD, bizim Patriot’la ilgili ortak üretim önerimizi kabul ederse onlarla da çalışma yürütebiliriz” ifadelerini kullandı.

MIM-104 Patriot

YÜZDE 100 YERLİ HAVA VE SAVUNMA SİSTEMİ

Bakan Canikli milli hava savunma sistemi ve teknoloji transferi konusundaki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Tüm bunların dışında tamamen yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ayrı bir kulvarda kendi hava savunma sistemimizi geliştirmeye de çalışıyoruz. Teknoloji transferini bize aktaracak hangi ülke olursa olsun biz bu çalışmayı yürütebiliriz. Geçmişte yapıldığı gibi hazır alalım, montaj yapalım kritik olmayan sistemler Türkiye’de üretilsin dönemi kapandı. Kırmızı çizgimiz belirlediğimiz oranda teknoloji transferinin ülkemize sağlanmasıdır."