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Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti

Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda arama için izin talep etti.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 14:31..
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Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 5 gündür haber alınamıyor.

KONSOLOSLUKTA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten sonra öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: KAŞIKÇI BURADA DEĞİL

Suudi Arabistan konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın konsoloslukta olmadığını belirtti.

Suudi Başkonsolos Muhammed Uteybi binanın kapılarını Reuters'e açtı.

Uteybi muhabirleri 6 katlı binada gezdirerek, "Bakın, Kaşıkçı yok. Bazı Türk yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğumuz binasında olduğuna dair gerçeğe dayanmayan açıklamaları üzücü" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN AÇIKLAMALARI İNANDIRICI OLMADI

Suudi Arabistan'ın bu açıklamaları dünya kamuoyunda inandırıcı olmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İŞİN TAKİBİNDEYİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan olayın takipçisi olduğunu ve bütün dünyaya, sonuç ne olursa olsun, gerçekler ortaya çıktığında açıklayacağını söyledi.

SUUDİ BÜYÜKELÇİ'YE ARAMA TALEBİ İLETİLDİ

Bugün Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Buna göre Türkiye, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.

Türkiye konsolosluktan arama izni talep etti

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