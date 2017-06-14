Türkiye konut fiyat artışında dünya 5’incisi oldu

İngiltere merkezli emlak danışmanlık şirketi Knight Frank’ın yayımladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi’nin (Global House Price Index) 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye’de konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 arttı. Böylece Türkiye konut fiyat artışında 5’inci sırada bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 6 OLDU

İzlanda yüzde 17.8 ile ilk sırada bulunurken, Hong Kong’da yüzde 14.4, Yeni Zelanda’da yüzde 13.8, Kanada’da yüzde 13.5 artış oldu. Rapora göre, dünya genelinde konut fiyatlarında artış yüzde 6.5 olarak kaydedildi.

ENDEKSTE 55 ÜLKE YER ALIYOR

55 ülkenin yer aldığı endekste, 11 ülkenin konut fiyatlarında çift haneli artış görüldü. 48 ülkede konut fiyatları yükseliş gösterirken, 7 ülkede gerileme oldu. Knight Frank, konut fiyatlarındaki artışın başlıca sebebi olarak ekonomik büyümeyi, gayrimenkulun güvenli liman olarak görülmesini ve ipotekli konut kredilerine erişimin kolaylığını gösterdi.