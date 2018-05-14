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Türkiye Kudüs için 3 günlük yas ilan etti

Türkiye Kudüs için 3 günlük yas ilan etti.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 22:25..
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Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"TARİHE KANLI PAZARTESİ OLARAK GEÇECEK"

"Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir."

"Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. "

"Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

"Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır."

Türkiye Kudüs için 3 günlük yas ilan etti VİDEO

"BMGK DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

"BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir."

"Biz tarihin akışı içinde Kudüs'ün gerçek kimliğiyle varlığını muhafaza edeceğine inanıyoruz."

"Türkiye bu meselede susmayacaktır. Biz Filistin davasının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz."

"Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"Birleşmiş Milletler'in terörist İsrail'i durdurmaya çalışması şarttır. Umarız ki bu uyarılarımızı Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi dikkate alır."

"ABD bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden olmuştur, çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Karşılıklı bir çatışma da yok. Filistinliler barışçı eylem yapıyor, İsrail gerçek mermilerle ateş açıyor. Buna karşı çok büyük bir tepki gösterilmelidir. Bu dünyanın neresinde oluyor? Terörist İsrail gerçek mermilerle ateş açmıştır. Yaralı ve şehitlerin sayısının artmasından endişe ediyoruz."

"TRUMP TÜM DÜNYAYLA ALAY EDİYOR"

"Buna neden olan ABD yönetimidir. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."

"Sayın Trump tüm dünyayla alay ediyor. Kalıcı barış mı bıraktınız?"

TÜRKİYE, 3 GÜNLÜK YASTA

"Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle BMGK, Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir"

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