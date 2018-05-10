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Türkiye 'Mavi bayrak'ta dünya 3'üncüsü

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 3'üncü sırada yer alırken, ilk sırada İspanya, ikinci sırada ise Yunanistan yer aldı.

İHA | 10.05.2018 - 15:48..
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Bir plajın, mavi bayrak alabilmesi için sadece temiz olması yeterli değildir. Aynı zamanda suyun kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği gibi uyulması gereken 27 kuralı bulunmaktadır.

Buna göre, 2018 sıralamasında Türkiye genelinde Antalya 200 mavi bayrakla birinci olurken, 100 plajla Muğla ikinci, 52 plajla İzmir üçüncü, 30 plajla Aydın dördüncü ve 23 plajla Balıkesir beşinci oldu.

Türkiye 'Mavi bayrak'ta dünya 3'üncüsü

BODRUM'DA 64 MAVİ BAYRAK

Muğla’daki 100 mavi bayraklı plajın 60’ı Bodrum’da yer alıyor. Ayrıca Bodrum’da 3 marina ve 1 yatta da mavi bayrak dalgalanıyor. Muğla’daki mavi bayrakların yüzde 64’ü Bodrum’da bulunuyor. Bodrum, toplam 64 mavi bayrakla Türkiye’nin en çok mavi bayrak bulunan ilçesi oldu.

Bodrum’daki mavi bayraklı plajların 8’i de halk plajı. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından ’Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganı ile yapılan deniz dibi çalışmaları sonunda atıklardan temizlenen Kumbahçe, Gümbet, Ortakent, Gümüşlük Çayıraltı, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü halk plajları ile Bitez Özgür Halk Plajı’nda bu sene de mavi bayrak dalgalanacak.

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