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Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

İstanbul Finans Merkezi, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi projeler yeni yılda Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak.

02.01.2017 - 10:44
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Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

Tüm zorluklara rağmen 2016 yılında büyümesini surdüren Türkiye için 2017 yılı atılım dönemi olarak belirlendi.

Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

Türkiye'deki büyümenin motoru yeni ve mega projeler olarak belirlendi. İstanbul Finans Merkezi (İFM), Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı, ve TANAP yeni yılda öne çıkan projeler olacak.

41 TÜNEL İNŞA EDİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 2017 yılı sonuna kadar 68 km uzunluğunda 41 tünelin tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bunun yanı sıra ‘Ankara-Niğde Otoyolu’, ‘Aydın-Denizli Otoyolu’, ‘Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’ ve ‘Kırıkkale Çevre Yolu’ ile ‘Mersin-Erdemli-Taşucu Otoyolu’ başta olmak üzere yılbaşından itibaren 706 kilometrelik otoyol projesinin ihalesi gerçekleştirilecek.

Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

FİNANS MERKEZİ TÜRKİYE'Yİ ZENGİNLEŞTİRECEK

İstanbul Finans Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun temeli geçtiğimiz aylarda atılmıştı. Proje bittiğinde Türkiye zenginleşecek. Uluslararası danışmanlık kuruluşlarının hesaplamalarına göre İFM’nin tam olarak hayata geçirilmesi halinde ilk etapta 50 bin kişiye istihdam sağlanabilir. Yıllık Türkiye ekonomisine 20 milyar euroluk da getiri sağlayabilir.

Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

NÜKLEER PROJELERİ HIZ KAZANDI

Akkuyu Nükleer Deniz Yapıları'nın temeli atılmıştı. Sinop’a kurulacak proje için görüşmeler tüm hııyla sürüyor. Üçüncü santral ile birlikte toplam üç nükleer santralin maliyetinin 60 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Türkiye mega projelerle daha da büyüyecek

TANAP 2018'E HAZIRLANACAK

Azeri gazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP Projesi de tüm hızıyla sürüyor. 10 milyar dolarlık proje hem Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak hem de Türk ekonomisine katkısı büyük olacak. İlk gaz akışının 2018 yılında başlaması bekleniyor.

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