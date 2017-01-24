Türkiye - Mozambik arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik’te temaslarına devam ediyor.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan’ın temasları kapsamında Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, kültür, turizm gibi alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Mozambik, zengin doğalgaz ve kömür kaynaklarına sahip bir ülke olarak biliniyor.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Törende Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaportlar Vize Uygulamasının Kaldırılması, Siyasi İstişarelere İlişkin Anlaşma, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması, Kültür Alanında Mutabakat Zaptı, Turizmle ilgili Mutabakat Zaptı imzalandı.