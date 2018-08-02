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Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye'nin Münbiç sınırına yakın bir bölgede üs kurduğunu ifade eden Çetiner Çetin, operasyonlarda kullanılması için aktif duruma getirildiğini belirtti.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 23:53..
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Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

HaberTürk'teki Enine Boyuna programını konuğu Çetiner Çetin, Türkiye'nin Münbiç'e yapacağı olası bir operasyonda kullanacağı bir üs kurduğunu belirtti.

Türkiye Münbiç sınırına üs kurdu VİDEO

SINIRA 1,5 KİLOMETRE BÖLGEDE

Çetin, "Türkiye Münbiç sınırına en yakın noktaya bir üs kurdu. Kurulan askeri üs bölgeye 1,5 kilometre kadar yakın." dedi.

Türkiye'nin askeri üssü hazır duruma getirdiğini de ifade eden Çetin, "Bu askeri üs, Münbiç'e yönelik her hangi bir askeri operasyonda aktif olarak kullanılacak." şeklinde konuştu.

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Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

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