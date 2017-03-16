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Türkiye, NATO-Avusturya ortak projelerini durduruyor

Türkiye, bazı batı ülkelerine tavrını sertleştirirken, Avustruya da bundan nasibini aldı.

16.03.2017 - 10:29
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Türkiye, bazı batı ülkelerinin tavrına karşı tepki gösteriyor. Bir NATO yetkilisi Türkiye'nin bu tavrını değerlendirdi.

AVUSTURYA'YI HEDEF ALIYOR

NATO yetkilisi, Türkiye'nin direkt olarak değil, ancak dolaylı olarak NATO'nun partner ülkesi olan Avusturya'yı hedef aldığını ifade etti.

Avusturya, geçen sene Türkiye'nin darbe girişimlerini bahane ederek Avrupa Birliği'ne girmesi için yapılan toplantıların sona ermesine neden olmuştu.

Şimdi de Avusturya'da gerçekleşmesi planlanan Türkiye'nin referandum sürecine engel oluyor.

"ÇALIŞMALARI ENGELLİYOR"

Avusturya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Avusturya'yı askeri alanda gerçekleşen çalışmalarını engellediğini doğruladı.

ANKARA GERİ ADIM ATMADI

Başlangıçta İttifak çevrelerinde konunun çabuk kapanacağı umudunun bulunduğu, ancak Ankara’nın geri adım atmamasıyla sorunun ciddi boyuta ulaştığı kaydedildi.

NATO yetkilileri, 'askeri alandaki eğitimi tehlikeye sokuyor' şeklindeki bir düşünceyi paylaştı ve Türkiye'deki referandum sürecinden sonra bu durumun biraz hafifleyebileceği de belirtildi.

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