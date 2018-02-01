Türkiye nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları''nı açıkladı.

995 BİN 654 KİŞİLİK ARTIŞ

Buna göre, 2016 yılı itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olan ülke nüfusu, 995 bin 654 kişilik artışla 2017 sonunda 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı.

ERKEK/KADIN NÜFUSU

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 535 bin 135 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (40 milyon 275 bin 390 kişi) oldu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI GERİLEDİ

Yıllık nüfus artış hızı, 2016'da binde 13,5 iken, 2017'de binde 12,4'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2016'da yüzde 92,3 iken, bu oran 2017'de yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 oldu.