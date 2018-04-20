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Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünü çocuklar oluşturuyor

2017 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ü çocuklardan oluşurken, bu oranın 22 milyon 883 bin 288 çocuğa karşılık geldiği belirlendi.

İHA | 20.04.2018 - 10:08..
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünün çocuklardan oluştuğu belirlendi. Böylelikle, Türkiye’deki 0 ila 17 yaş arasındaki çocuk nüfusunun 22 milyon 883 bin 288 olduğu görüldü. Türkiye’nin toplam nüfusu ise 80 milyon 810 bin 525 olarak saptandı.

Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünü çocuklar oluşturuyor

ÇOCUK NÜFUSU GİTTİKÇE AZALIYOR

2017 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünü oluşturan çocuk nüfusunun, geçmiş yıllara kıyaslandığında giderek azaldığı gözlemlenirken 2013 yılında yüzde 29,7 olan çocuk nüfus oranının, 1990 yılında yüzde 41,8, 1970 yılında ise yüzde 48,5 olduğu belirlendi.

EN FAZLA ÇOCUK ŞANLIURFA'DA VAR

Nüfus projeksiyonlara bakıldığında da çocuk nüfus oranının önümüzdeki yıllarda giderek azalacağı öngörüldü. Türkiye’de çocuk nüfus oranın en yüksek olduğu il yüzde 46,7 ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa’yı yüzde 45,2 ile Şırnak, yüzde 43,7 ile de Ağrı takip etti. Buna karşın, çocuk nüfusunun en düşük olduğu il Tunceli olarak belirlenirken, onu yüzde 18,4 ile Edirne, yüzde 19,0 ile de Kırklareli izledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünü çocuklar oluşturuyor

DÜNYADAKİ ÇOCUK ORANI YÜZDE 30

Öte yandan dünyadaki çocuk nüfus sayısına bakıldığında, 2 milyar 232 milyon 784 bin 461 olduğu görüldü. Bu sayının da dünya nüfusunun yüzde 30,2’sine tekabül ettiği belirlendi.

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise; yüzde 55,8 ile Nijer, yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra, Türkiye sahip olduğu yüzde 28,3’lük dilimle 167 ülke arasından en fazla çocuk nüfusuna sahip 97. ülke oldu.

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