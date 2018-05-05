Türkiye özlemi çeken Etiyopyalı Osmanlı torunları

Etiyopya’nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalan Harar şehrinde günümüzde halen Türk aileler yaşamayı sürdürüyor.

KÖKLERİNİ UNUTMUYORLAR

Osmanlı Devleti döneminde askeri, ticari ve diplomatik amaçlarla buraya gelerek yerleşen kişilerin torunları, kendini Türk olarak tanımlıyor ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Esnaf, memur ya da çiftçi olan bu insanlar Etiyopyalılardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Yüzyıllarca ticari merkez olan ve bölgede kurulan İslam emirliklerinin Osmanlı'dan yardım aldığı Harar’da, Türk aileler kökenlerini unutmuyor.

OSMANLI MADALYASI TAŞIYOR

Harar’ın eski şehir merkezi Jugol’da yaşayan 65 yaşındaki Ravza Ömer de Osmanlı askeri olduğunu söylediği Muhammed Bey’in torunlarından biri.

Dedesi Muhammed’in İstanbul’dan asker olarak geldiğini anlatan Ravza Hanım, o dönem dedesinin Harar şehir sakinlerinin Osmanlı Devletine mektup yazarak yardım istemesi sonrası geldiğini belirtiyor.

Dedesinin burada kaldığı sürede evlendiğini ancak sonra geri dönmeye karar verdiğini belirten Ravza Ömer, "Dedem geriye dönmeye karar vermiş ancak ailesini ve çocuklarını bırakmamak için son anda vazgeçmiş" dedi.

Ravza Ömer, dedesinin burada kesin olarak kalmaya karar verdikten sonra ikinci bir evlilik yaptığını söyleyerek, büyük dedesinin Harar’da öldüğünü ve mezarının burada olduğunu kaydetti.

10 OSMANLI HAKİMİYETİNDE KALDI

1875'te Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya ait ordu, Osmanlı adına Habeşistan’a ilerlemiş ve Harar şehri, halk tarafından teslim edilmişti. Harar’da 10 yıl kalan Mısırlılar, gelirinin giderini karşılamaması ve denize uzaklığı gibi sebeplerle 1885’te Emir Muhammed’in oğlu Abdullah Ali Abdüşşekur’u Harar emiri tayin edip geri çekilmişti.

1887'de Habeşler tarafından işgal edilinceye kadar varlığını bağımsız olarak sürdüren Harar, bu tarihten sonra Etiyopya’ya bağlı bir bölge halini aldı.