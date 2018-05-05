taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Türkiye özlemi çeken Etiyopyalı Osmanlı torunları

Osmanlı Devleti döneminde Harar'a yerleşen Türk ailelerinin torunları Türkiye özlemi çekiyor.

AA | 05.05.2018 - 16:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Etiyopya’nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalan Harar şehrinde günümüzde halen Türk aileler yaşamayı sürdürüyor.

KÖKLERİNİ UNUTMUYORLAR

Osmanlı Devleti döneminde askeri, ticari ve diplomatik amaçlarla buraya gelerek yerleşen kişilerin torunları, kendini Türk olarak tanımlıyor ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Esnaf, memur ya da çiftçi olan bu insanlar Etiyopyalılardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Yüzyıllarca ticari merkez olan ve bölgede kurulan İslam emirliklerinin Osmanlı'dan yardım aldığı Harar’da, Türk aileler kökenlerini unutmuyor.

Türkiye özlemi çeken Etiyopyalı Osmanlı torunları

OSMANLI MADALYASI TAŞIYOR

Harar’ın eski şehir merkezi Jugol’da yaşayan 65 yaşındaki Ravza Ömer de Osmanlı askeri olduğunu söylediği Muhammed Bey’in torunlarından biri.

Dedesi Muhammed’in İstanbul’dan asker olarak geldiğini anlatan Ravza Hanım, o dönem dedesinin Harar şehir sakinlerinin Osmanlı Devletine mektup yazarak yardım istemesi sonrası geldiğini belirtiyor.

Türkiye özlemi çeken Etiyopyalı Osmanlı torunları

Dedesinin burada kaldığı sürede evlendiğini ancak sonra geri dönmeye karar verdiğini belirten Ravza Ömer, "Dedem geriye dönmeye karar vermiş ancak ailesini ve çocuklarını bırakmamak için son anda vazgeçmiş" dedi.

Ravza Ömer, dedesinin burada kesin olarak kalmaya karar verdikten sonra ikinci bir evlilik yaptığını söyleyerek, büyük dedesinin Harar’da öldüğünü ve mezarının burada olduğunu kaydetti.

10 OSMANLI HAKİMİYETİNDE KALDI

1875'te Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya ait ordu, Osmanlı adına Habeşistan’a ilerlemiş ve Harar şehri, halk tarafından teslim edilmişti. Harar’da 10 yıl kalan Mısırlılar, gelirinin giderini karşılamaması ve denize uzaklığı gibi sebeplerle 1885’te Emir Muhammed’in oğlu Abdullah Ali Abdüşşekur’u Harar emiri tayin edip geri çekilmişti.

1887'de Habeşler tarafından işgal edilinceye kadar varlığını bağımsız olarak sürdüren Harar, bu tarihten sonra Etiyopya’ya bağlı bir bölge halini aldı.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Irıskeldi Hac Cami Astana'ya enerji veriyor
Cami, güneş panelleri sayesinde hem kendi elektriğini üretiyor hem de Astana'nın elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor.
Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de
Dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, eserlerden oluşan özel seçkileri Mardin’de sergilenmeye başlandı.
Sinemalarda bu hafta
Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 13 film vizyona girdi.
Lisede okumanın saati yoktur uygulaması
Kütahya'da öğrenciler okumanın saati yoktur duvar çalışması yaparak ilginç bir uygulamaya imza attılar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

329
Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana'da Suriyeliler denetlendi

82
Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

100
Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

135
Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

52
Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

105
Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

320
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM