taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5833
EURO
3,9009
ALTIN
140,56
PETR
50,3000

Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında 3 sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.

11.05.2017 - 05:22
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

TÜYAP'taki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisindeki işbirliğini ileriye taşıyacak gelişmeler yaşandı.

PAKİSTAN'DAN 52 EĞİTİM UÇAĞI ALINACAK

Başlangıç Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi kapsamında, Türkiye, Pakistan'dan 52 Super Mushshak eğitim uçağı alacak.

Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

Halihazırda Hava Kuvvetleri tarafından pilot adaylarının başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerinde, envanterde bulunan T-41 ve SF-260 uçakları kullanılıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi daha önce Pakistan Aeronautical Complex-Kamra firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti.

Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakerelerinin tamamlanmasıyla IDEF'te sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 uçak, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

PAKİSTAN'A TÜRK KORVETLERİ

Ayrıca Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve Pakistan arasında MİLGEM Korvet Projesi Niyet Beyanı imzalandı. Bu imza, resmi süreç devam ederken, bu konudaki kararlılığın gösterilmesi açısından önem taşıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

21
Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

Mersin'de yaşlı kadın belediye otobüsünde servet unuttu

18
ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

8
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

13
Yunan oyuncu Mary Tsoni evinde ölü bulundu

Yunan oyuncu Mary Tsoni evinde ölü bulundu

2
Abdullah Avcı ve oyuncuları defileye katıldı

Abdullah Avcı ve oyuncuları defileye katıldı

2
Sanayiciler TRT payı ödemeyecek

Sanayiciler TRT payı ödemeyecek

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM