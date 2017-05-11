Türkiye Pakistan'a gemi satıp uçak alacak

TÜYAP'taki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisindeki işbirliğini ileriye taşıyacak gelişmeler yaşandı.

PAKİSTAN'DAN 52 EĞİTİM UÇAĞI ALINACAK

Başlangıç Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi kapsamında, Türkiye, Pakistan'dan 52 Super Mushshak eğitim uçağı alacak.





Halihazırda Hava Kuvvetleri tarafından pilot adaylarının başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerinde, envanterde bulunan T-41 ve SF-260 uçakları kullanılıyor.



Savunma Sanayii İcra Komitesi daha önce Pakistan Aeronautical Complex-Kamra firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti.





Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakerelerinin tamamlanmasıyla IDEF'te sözleşme imzalandı.



Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 uçak, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

PAKİSTAN'A TÜRK KORVETLERİ

Ayrıca Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve Pakistan arasında MİLGEM Korvet Projesi Niyet Beyanı imzalandı. Bu imza, resmi süreç devam ederken, bu konudaki kararlılığın gösterilmesi açısından önem taşıyor.