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Türkiye, Paraguay’da büyükelçilik açıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay ve Türkiye'nin karşılıklı büyükelçilik açacağını duyurdu.

İHA | 24.09.2018 - 01:47..
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) Toplantısı için ABD’nin New York şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Castiglioni ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilik açacağını açıkladı.

Türkiye, Paraguay’da büyükelçilik açıyor

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay’la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya gelmiştir. Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy’u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir” denildi.

Türkiye, Paraguay’da büyükelçilik açıyor




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