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Türkiye rekor düzeyde turist ağırlayacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Türkiye'nin bu yaz Rus turistlerinin gözündeki popülaritesinin rekor rakamlara ulaştığını bildirdi.

01.02.2017 - 08:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ATOR Başkanı Maya Lomidze, kesin sonuçların erken rezervasyon programı tamamlandıktan sonra net bir şekilde ortaya çıkacağını ancak Türkiye tur satışlarının şimdiden toplam satışların yüzde 50'sini oluşturduğunu kaydetti.

OTELCİLER FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR

Türkiye tatili için ertelenmiş muazzam bir talep olduğunu söyleyen Lomidze, Türkiye'deki otelcilerin bu yaz için uyguladığı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 ile 50 arasında değişen indirimlerin talebi daha da arttırdığını ifade etti.

TURİZM SEKTÖRÜNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Türkiye'nin bu yılki destinasyon paylaşımı üzerinde etkili olacağını belirten Lomidze, geri dönüşünün yurtdışı turizm pazarındaki dengeleri değiştireceğini, geçtiğimiz yıl Rus turistlerin Kıbrıs, İspanya gibi ülkelere artan ilgisinin en ucuz iki destinasyon olan Mısır ve Türkiye'nin olmayışına bağlı olduğunu ifade etti.

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