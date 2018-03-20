Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Turizm analiz şirketi TurStat tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26’lık artışla toplam 39,6 milyon Rus vatandaşının yabancı ülkelere turistik ziyaret gerçekleştirdikleri belirtildi.

4.5 MİLYON TURİST GELDİ

Türkiye’yi 2017’de bir önceki yıla göre 5,7 katlık artışla toplam 4,5 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin ardından en çok ziyaretin 4,3 milyonla Abhazya’ya gerçekleştirildiği kaydedildi.

En çok ziyaret edilen ülkeler arasında üçüncü sırada Finlandiya bulunurken, Finlandiya’nın ardından sıyasıyla Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya’nın Rus turistler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler oldukları belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bu yıl 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti.