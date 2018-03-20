taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9443
EURO
4,8666
ALTIN
166,82
PETR
66,6400

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Rus turistlerin 2017’de en çok ziyaret ettikleri ülkenin 4,52 milyon turistik ziyaretle Türkiye olduğu bildirildi.

AA | 20.03.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Turizm analiz şirketi TurStat tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26’lık artışla toplam 39,6 milyon Rus vatandaşının yabancı ülkelere turistik ziyaret gerçekleştirdikleri belirtildi.

4.5 MİLYON TURİST GELDİ

Türkiye’yi 2017’de bir önceki yıla göre 5,7 katlık artışla toplam 4,5 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin ardından en çok ziyaretin 4,3 milyonla Abhazya’ya gerçekleştirildiği kaydedildi.

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

En çok ziyaret edilen ülkeler arasında üçüncü sırada Finlandiya bulunurken, Finlandiya’nın ardından sıyasıyla Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya’nın Rus turistler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler oldukları belirtildi.

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bu yıl 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti.

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dolar ve euroda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 3,9460 liradan, euro 4,8680 liradan güne başladı.
Benzine 15 kuruş zam
Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Facebook hisselerinde yüzde 4'lük düşüş
Facebook hisseleri, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlandığını bildiren haberin ardından düşüşe geçti.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 artışla 166,70 liradan tamamladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

65
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

71
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

20
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

15
Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM