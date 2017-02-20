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Türkiye Rusya ile S-400 füzelerinin finansmanını görüşüyor

Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile Rusya'nın yeni füze sistemi S-400 Triumf'ların satın alımı hakkında görüştüklerini açıkladı.

20.02.2017 - 15:31
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Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile Rusya'nın yeni füze sistemi S-400 Triumf'ların satın alımı hakkında görüştüklerini ve şu anda finansman konusu üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çemezov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor, şu anda finansman konuları üzerinde çalışıyoruz" dedi.

BAKAN IŞIK DA RUSYA İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Uçak krizinin ardından Rusya ile yeni bir sayfa açan Türkiye, S-400 füze savunma sistemleri için Moskova ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu tek boyutlu sürdürülmüyor. Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz, bunun dışında bu konuda elinde sistem olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Rusya’nın şu andaki tavrı olumlu" demişti.

2007'DE RUS ORDUSUNUN KULLANIMINA GİRDİ

Hayalet uçakları bile takip etme donanımına sahip S-400 füze sistemi, uzun yıllar süren geliştirme sürecinin ardından 2007 yılında Rus ordusunun kullanımına girdi. Savunma sistemindeki bazı füzeler 400 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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