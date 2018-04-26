Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Moskova’da toplanacak

Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporuna göre, batık ülke Yunanistan Avrupa Birliği'nin en yüksek borca sahip ülkesi.

Mültecilere kapısını açan Türkiye'den övgüyle söz eden ve gerekli yardımın yapılması gerektiğini söyleyen Christos Stylianides, verilen vaatlerinde yerine gerilmesi yönünde uyarıda bulundu.

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Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game Of Thrones dizisinin oyuncuları yeni bir sözleşme imzaladı. Eğer dizi finali basına sızarsa, 30 milyon dolar ceza gelecek.