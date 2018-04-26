Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Moskova’da toplanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in buluşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakanları, 28 Nisan 2018 tarihinde Moskova’da biraraya gelecektir.
Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır."