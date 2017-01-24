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Türkiye Rusya ve İran'dan Suriye açıklaması
Türkiye, Rusya ve İran; "Sorun askeri yöntemle çözülemez" açıklaması yaptı.
24.01.2017 - 14:56
Haberler
Gündem
Türkiye,
Rusya
ve İran;
"Suriye'de sorun askeri yöntemle çözülemez"
açıklaması yaptı.
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