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Türkiye Rusya ve İran'dan Suriye açıklaması

Türkiye, Rusya ve İran; "Sorun askeri yöntemle çözülemez" açıklaması yaptı.

24.01.2017 - 14:56
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suriye

Türkiye, Rusya ve İran; "Suriye'de sorun askeri yöntemle çözülemez" açıklaması yaptı.

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