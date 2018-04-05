Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan casus krizi nedeniyle, 23 ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

RUSLARIN YALNIZ KALDIĞI DÖNEM

İngiltere'nin isteğiyle gerçekleşen sınır dışı kararını alan ülkelerin arasında Amerika da var.

Tarih sayfalarına "Skripal vakası" olarak kaydedilecek gerilimin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma, İngiliz medyasında yer buldu.

HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINLAR

Amerika ve Avrupa tarafından Rusların yalnızlığa itildiği dönemde; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nükleer santral temeli atması ve Suriye konusunda kritik bir zirve gerçekleştirmesini haberleştiren BBC, iki liderin her zamankinden daha yakın olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE, İNGİLTERE'Yİ DİNLEMEDİ

BBC'de ekrana gelen programda iki liderin görüşmesini değerlendiren Mark Lowen, İngiltere'nin önerilerine rağmen Ankara'nın Rus diplomatları sınır dışı etmediğini söyledi.

"ELEŞTİRMEDİLER BİLE"

Türkiye'den Rusya'ya en ufak bir eleştirinin bile yükselmediğini ifade eden BBC muhabiri, Ankara'nın Batılı hükümetlerden uzaklaştığını savundu.

Mark Lowen, "İngiltere’nin Ankara’ya yaptığı önerilere rağmen, Türk hükümeti hiçbir Rus diplomatı sınır dışı etmedi ve genel olarak Moskova’nın suçlandığı Sergey Skripal ile kızının geçen ay Salisbury’de zehirlenmesi olayı nedeniyle Rusya’yı eleştirmedi bile. Bence bu da Türkiye’nin güvenlik çıkarlarına şu anda NATO’dan ziyade Rusya’nın daha iyi hizmet ettiğini giderek daha fazla düşündüğüne dair başka bir işarettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’ya, Batılı hükümetlere ve Avrupa Birliği’ne karşı sıklıkla attığı nutukların, sözünü ettiğin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerle büyük bir çelişki içinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.