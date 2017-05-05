Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 2 ay içerisinde 2. kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

FÜZELERDE ANLAŞMA TAMAM

Dünya basını tarafından yakından takip edilen görüşmede, S-400 füzeleri konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Türkiye ile Rusya'nın füze konusunda imza aşamasına gelmesi, İngiltere'de yayın yapan The Economist'te geniş yer buldu.

NATO KAYGILANMALI

İngiliz yayın kuruluşu, Türkiye ile Rusya arasındaki bu yakınlaşmanın NATO'yu kaygılandırması gerektiğini yazdı.

Economist'in haberinde, Türkiye'nin 2013 yılından itibaren NATO'yu sinirlendirmeye başladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmenin ardından Çin'de Putin ve Şi Cinping'le birlikte 3'lü bir zirve yapacaklırını duyurmuştu. 3'lü zirvenin NATO'yu ve Batı basınını daha çok kızdıracağı şimdiden belli oldu.