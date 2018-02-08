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Türkiye, Rusya'dan Ka-32 helikopteri alacak

Rusya Federal Havacılık Kurumu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında uygulama anlaşması imzalandı.

AA | 08.02.2018 - 08:43..
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Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'ye sevkiyatını öngören uygulama anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

RUS HAVA EKİPMANLARI TÜRKİYE'YE SATILACAK

Anlaşmayla iki ülkenin kurumları tarafından verilen uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasının amaçlandığı belirtilerek, "Böylelikle Rus hava ekipmanlarının Türkiye'ye ihracatı için uygun koşullar oluştu" ifadesi kullanıldı.

"Rus helikopterleri" şirketi daha önce Türkiye'ye 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edileceğini duyurmuştu.

Türkiye, Rusya'dan Ka-32 helikopteri alacak

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