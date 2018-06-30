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'Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim'

Hollanda'da koalisyon ortağı CU'nun lideri Gert-Jan Segers, olası bir saldırı hâlinde, ülkesinin Türkiye'ye destek vermemesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 22:14..
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'Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim'

Koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

"AB İLE ÜYELİK SÜRECİ DURDURULSUN"

BBC Türkçe’nin haberine göre Segers, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yle tam üyelik müzakerelerini durdurmasını da istedi.

'Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim'

NATO 5. MADDEYİ YOK SAYDILAR

Gerekçe olarak da Afrin’deki teröristlerin hedef alındığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı gösterdi.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

Hollanda'da 24 Haziran için sandık başına giden seçmenler yüzde 73 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.

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