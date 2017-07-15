Türkiye şehitlerini anıyor

15 Temmuz'da yabancı istihbaratların oyuncağı haline gelen FETÖ'nün uşaklarına karşı bir destan yazan millet, kanlı darbe girişiminin 1. yıldönümünde şehitlerini anıyor.
TÜRKİYE MEYDANLARDA
Edirne'den Rize'ye, Diyarbakır'dan Adana'ya kadar bütün meydanlar, vatansevdalılarıyla doldu taştı.
ŞEHİTLERE DUA
Şehitler için düzenlenen anma törenlerinde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ellerin semaya yükseldiği etkinliklerde FETÖ elebaşı Gülen aleyhinde sloganlar atıldı.
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