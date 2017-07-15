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Türkiye şehitlerini anıyor

Fetullahçı teröristlerin kanlı darbe girişiminde şehit düşenler için Türkiye'nin dört bir yanında eller semaya yükseldi.

15.07.2017 - 21:55
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Türkiye şehitlerini anıyor

15 Temmuz'da yabancı istihbaratların oyuncağı haline gelen FETÖ'nün uşaklarına karşı bir destan yazan millet, kanlı darbe girişiminin 1. yıldönümünde şehitlerini anıyor.

TÜRKİYE MEYDANLARDA

Edirne'den Rize'ye, Diyarbakır'dan Adana'ya kadar bütün meydanlar, vatansevdalılarıyla doldu taştı.

Türkiye şehitlerini anıyor

ŞEHİTLERE DUA

Şehitler için düzenlenen anma törenlerinde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ellerin semaya yükseldiği etkinliklerde FETÖ elebaşı Gülen aleyhinde sloganlar atıldı.

Türkiye şehitlerini anıyor

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Türkiye şehitlerini anıyor

Türkiye şehitlerini anıyor

Türkiye şehitlerini anıyor

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