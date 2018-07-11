taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7103
EURO
5,5262
ALTIN
189,53
PETR
78,2300

Türkiye sevgisini yaptığı resimlerle anlatıyor

Ressam Lela Geleişvili, büyük tutku duyduğu Türkiye'nin tarihi eserlerini tablolarına yansıtıp aynı zamanda öğrencilerine Türk kültürünün zenginliklerini tanıtıyor.

AA | 11.07.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gürcistan'da Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde 35 yıldır resim öğretmenliğini yapan ve bugüne kadar 12 kişisel sergiye imza atan ressam Lela Geleişvili, Türkiye ve Türk kültürüne ilgisiyle biliniyor.

Türkiye sevgisini yaptığı resimlerle anlatıyor

TÜRKİYE'Yİ RESİMLERLE ANLATIYOR

Lela Geleişvili, hem kendisi hem de öğrencilerinin Türk tarihi ve kültürüne büyük önem verdiğini belirtti. Ressamlığını gezgin karakteriyle zenginleştiren Geleişvili, sık sık ziyaret ettiği Türkiye'yi 2010 yılından bu yana resimlerine de aktarmaya çalıştığını söyledi.

Lela Geleişvili, aynı zamanda 2010 yılında Trabzon'da davetlisi olduğu Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği ile ilişkilerini artırarak Gürcistan ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret programları organize ettiğini anlattı.

Türkiye sevgisini yaptığı resimlerle anlatıyor

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM"

Türkiye'nin tarih, mimari ve kültür açısından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Geleişvili, "Türkiye tarihi ve kültür eserleri ile çok zengin bir ülke. Hem Osmanlı’dan önce hem Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş mimari eserleri muhteşem." dedi.

Türkiye sevgisini yaptığı resimlerle anlatıyor

TARİHİ MEKANLARIN TABLOSUNU YAPIYOR

Sık ziyaret ettiği İstanbul'un resimlerini yapmayı çok sevdiğini anlatan Gürcü ressam, Ayasofya, Topkapı, Dolmabahçe Sarayı, İstiklal Caddesi gibi birçok yerin tablosunu yaptığını söyledi.

Türkiye sevgisini yaptığı resimlerle anlatıyor

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Lela Geleişvili, Türkiye'nin modern mimarisini de çizdiğini belirterek, "Türkiye’ye ve Türk tarihi eserlerine aşık oldum diyebilirim. Bulunduğum sergilerde Türkiye ile ilgili tablolar herkesin dikkatini çekiyor. Türkiye konulu tablolar hep büyük ilgili görüyor." diye konuştu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

742
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

172
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

50
Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

136
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

68
Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

160
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM