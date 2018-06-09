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Türkiye sinemada asıl rolü 'web'de kapacak

İTO, dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin, doğal film platosu özelliğine sahip Türkiye’de çekilmesini teşvik etmek amacıyla "Filming in Turkey" adıyla bir sinema portalı oluşturuyor.

AA | 09.06.2018 - 12:15..
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Türkiye’de bir ilk olacak olan portal, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Portal, Bakanlığın hazırladığı yeni Sinema Kanun Taslağı’nda yer alan ve yabancı film yapımcılarına sağlanacak yüzde 30’luk teşvik mekanizmasını da destekleyecek.

Türkiye sinemada asıl rolü 'web'de kapacak

GÖRÜNTÜLER PORTALA YÜKLENECEK

Uluslararası film yapımcıları portalda çekim mekanlarından teknolojik altyapıya, yapım şirketlerinden cast ajanslarına, teşvik uygulamalarından çekim izinlerine kadar Türk sinema endüstrisine ilişkin tüm bilgilere kolaylıkla erişebilecek.

Proje kapsamında öncelikle 17 ilde yer alan ve film yapımcılarını cezbedecek 150’den fazla mekanın video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek. Ardından bu görüntüler, yabancı filmyapımcılarının yararlanması amacıyla portala yüklenecek. Küresel film yapımcılarına ilk etapta tanıtılacak 150 mekan arasında, Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar farklı çekim mekanları olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Filming in Turkey" portalı ile Türkiye’nin film çekimine uygun doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Yabancı film yapımcısı, hazırladığımız portalda mekanını seçecek. Türkiye sinemada asıl rolü ‘web’de kapacak." ifadelerini kullandı.

Portal tamamlandığında Türkiye’nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehberin ortaya çıkacağını aktaran Avdagiç, “Narnia Günlükleri, Truva, Yüzüklerin Efendisi gibi dev bütçeli birçok film Türkiye’de çekilebilirdi. Bu kez işi hep birlikte sıkı tutuyoruz. Türkiye, kadim kültürlerin tarihi ve kültürel mirası, dört mevsimin yaşandığı muhteşem doğası ile dünya film endüstrisinin giderek daha fazla ilgisini çekiyor. Türk dizilerinden sonra, şimdi sıra Türkiye’nin benzersiz mekanlarını gişe rekortmeni olacak sinema filmleriyle dünyaya açmaya geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

"PORTALIN BU YILIN SONUNA KADAR HAYATA GEÇMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Avdagiç, Türkiye’nin artık film çekimleri için diğer ülkelerle yarışacak önemli teşviklere sahip olduğunu, "Filming in Turkey" sinema portalının bu yılın sonuna kadar hayata geçmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapım şirketleri, film teşvikleri ve vergi kolaylıkları sağlayan ülkelere yöneliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni Sinema Kanunu Taslağı yasalaşınca Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, artık harcadıkları tutarın yüzde 30’unu geri alabilecek. Bu anlamda Türkiye de artık çok daha güçlü şekilde sahnede olacak. İTO olarak bu imkanı bir sinema portalı ile tamamlamak istedik. Doğal zenginliklerimizi bir internet sitesinde toplamayı, yabancı film yapımcılarına tanıtmayı, bu anlamda bilgiye erişimi kolaylaştırmayı istiyoruz. Türkiye’de üretilecek yabancı veya ortak yapımların film sektörüne, dolayısıyla da ülke ekonomisi ve tanıtımına katkı sunmasını amaçlıyoruz.”

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