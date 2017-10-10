Türkiye-Sırbistan ilişkisinde dostluk vurgusu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti.

Vucic, iki ülke arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"SIRPLAR VE BOŞNAKLAR ERDOĞAN'I SELAMLAYACAK"

"Sırp ve Boşnak halkları arasındaki barış, istikrar ve iyi ilişkileri güvence altına almamız bizim için önemli. Yarın da bunu görüşeceğiz. Orada (Novi Pazar) sadece Boşnaklar değil, Sırplar da olacak. Onlar da Erdoğan'ı selamlayacak.

1. KOSOVA SAVAŞI'NI HATIRLATTTI

Artık, birilerinin düşündüğü gibi 1389 yılında değiliz. Bugün 2017 yılındayız. Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve bunları inşa edeceğiz. Bu, Sırbistan'ın da Türkiye'nin de çıkarınadır."

1. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti ile Sırbistan Prensliği ve Bosna Krallığının ittifakı arasında gerçekleşmiş; savaş Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Balkanların Türk egemenliğine geçtiği kabul ettirilmişti.

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