Türkiye Somali askerlerini eğitmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan STGK yeni dönem öğrenci alım faaliyetlerini tamamlayarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlenen törenle başladı.

Geçen yıl eylül ayında açılan eğitim merkezinde, yeni eğitim döneminin başlaması münasebetiyle düzenlenen törene, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Somali Silahlı Kuvvetler Komutanı Tahir Adem Ilmi, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Eğitim Merkezi'nin Başkanı Albay Ömer Faruk ve diğer yetkililer katıldı.

SOMALİ SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Muhammed, Türkiye'nin Somali askerlerinin eğitiminde oynadığı rolden övgüyle bahsederek, Türkiye'nin, uzun yıllardır siyasi kriz yaşayan Somali'yi destekleyen ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Somali Silahlı Kuvvetler Komutanı Ilmi ise eğitimlerine başlanan yeni 185 subay ve astsubayın, geleceğin komutanları olacağını ve bugünden itibaren Somali halkını ve vatanı koruma görevini üstleneceklerini söyledi.

Somali askerlerinin mezuniyet töreni ViDEO

Türk askeri eğitim merkezinin, Somali askerlerinin eğitimi için önem arz ettiğini dile getiren Ilmi, Türk halkına ve hükümetine Somali'ye verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Eğitim merkezinde 2018-2019 eğitim yılında 185 subay ve astsubaya eğitim vereceklerini belirten Albay Faruk da, Somalili askerlerin kendilerinden istenilen görevleri profesyonelce ve ahlaki disiplin içerisinde yerine getireceklerinden emin olduklarını kaydetti.

47 ASTSUBAY GÖREVİNE BAŞLADI

STGK'dan yapılana yazılı açıklamada, STGK bünyesindeki Somali Astsubay Okulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin personeli tarafından verilen eğitimleri geçen ağustos ayında başarıyla tamamlayan 47 astsubayın geçtiğimiz günlerde mezun olarak görevlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Somali Astsubay Okulu’nun ilk mezunlarından Abdi Fitah Dahir Abdule, askerlik mesleğini neden seçtiğine ilişkin, “Türkiye’yi ve ülkemi çok seviyorum. Vatanım için seve seve can vermeye hazırım. Teröristler ülkeme her gün acı yaşatmakta, terörü bitirmek ve ülkeme hizmet etmek için astsubay oldum.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

STGK bünyesinde faaliyet gösteren subay ve astsubay okulunda öğrencilere Türkçe dil eğitiminin de verildiği belirtilen açıklamada, iyi derecede Türkçe öğrenen Somalili öğrenciler mezun olduklarında akıcı bir şekilde Türkçeyi konuştukları aktarıldı.

Açıklamada, Somali Astsubay Okulundan mezun olan Lijban Ahmed Muhammed, aldıkları eğitim sayesinde Türkçe öğrendiği ve spor yapma alışkanlığı kazandığı belirtilerek, “Somali’de Türkiye’den başka bize bu kadar yardımcı ve bizi gönülden seven başka bir ülke yok.” sözleriyle Türkiye'ye karşı duygularını ifade ettiği paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi STGK, 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adaylarına eğitim veriyor.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler iç savaş, kıtlık ve yaşanan terör olaylarıyla yaşamın tehdit edildiği Somali’de, ülke güvenliğinin yeniden sağlanması çalışmalarının en önemli adımını oluşturuyor.