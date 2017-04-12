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Türkiye, Stockholm saldırganını 2 yıl önce iade etti

Stockholm'de, 4 kişinin öldüğü kamyonlu saldırıyı yapan terörist, 2 yıl önce Türk yetkililer tarafından İsveç'e iade edildiği ortaya çıktı

12.04.2017 - 16:42
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Özbekistan yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan kamyonlu saldırının faili teröristin DEAŞ'la bağlantısını doğruladı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.

Türkiye, Stockholm saldırganını 2 yıl önce iade etti

4 KİŞİ ÖLDÜ

Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi ölmüştü. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist Rakhmat Akilov, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.

Türkiye, Stockholm saldırganını 2 yıl önce iade etti

Türkiye, Stockholm saldırganını 2 yıl önce iade etti

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