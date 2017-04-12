Türkiye, Stockholm saldırganını 2 yıl önce iade etti

Özbekistan yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan kamyonlu saldırının faili teröristin DEAŞ'la bağlantısını doğruladı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi ölmüştü. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist Rakhmat Akilov, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.