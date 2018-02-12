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Türkiye Sudan turizmine katkı yapacak

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etmesiyle ülkeye gelen turist sayısında artış sağlanacağını söyledi.

AA | 12.02.2018 - 03:59..
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Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuşan Zeyd, Sudan'a yılda 1 Milyon turist geldiğini ve bu sayının 2018 yılından itibaren artmaya başlayacağını ifade etti.

Zeyd, yakın zamanda Doğu Sudan'ın turizm alanında önemli bir yere geleceğini belirterek, Türkiye'nin bölgede yer alan Sevakin Adası'ndaki restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla turist sayısında artış yaşanacağını vurguladı.

Türkiye Sudan turizmine katkı yapacak

HEDEF 5 MİLYON

Turizm noktasında birçok ülkeyle anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Zeyd, Türkiye, Çin, Katar, Rusya ve Dünya Turizm Örgütü ile yapılan iş birliği sonrası Sudan'a gelecek turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeyd, hükümetin ülkeye giriş prosedürlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptığını ve turist hareketini sınırlayan engellerin yakın zamanda kaldırılacağını sözlerine ekledi.

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