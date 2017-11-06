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Türkiye Suudi Arabistan'daki füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Husilerce düzenlenen balistik füze saldırısını kınadı.

06.11.2017 - 07:39
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bakan

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 4 Kasım'da Yemen'deki Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

YEMEN'DEN ATILAN FÜZE

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna dün Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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