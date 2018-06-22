Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Turizm İstişare Kurul Toplantısı'nda ilk 5 ayın verileri açıklandı. Raporda, Ocak - Mayıs sonu itibariyle, 11.8 milyon turistin Türkiye'ye giriş yaptığı ifade edildi.

BU ZAMANA KADAR OLAN EN BÜYÜK RAKAM

İlk 5 ayın geride kaldığı dönemde Türkiye'de 11.8 milyon turistin ağırlandığı belirtildi. 11.8 milyonluk turist ziyareti, tüm zamanların 5 aylık döneminde ulaştığı en büyük rakam oldu.

Geçen yılın bu dönemine ait verilerle yapılan karşılaştırmada ise, 2018'in geçen yılı yüzde 30.8'lik bir farkla geride bıraktığı görüldü.

İLK HEDEF 40 MİLYON TURİST

Mayıs ayıyla birlikte yapılan verilerle ortaya çıkan 11.8 milyonluk turist sayısı, 2018 yılı sonundaki hedefi de ortaya koydu.

Toplantıda yapılan analiz açıklamalarında, sezon sonunda Türkiye'ye toplam 40 milyon turistin gelmiş olması planlanıyor.





2023'DE 50 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR



Verilere göre 2018 yılında 40 milyon turistin aşılması planlanırken, 2023 yılı da gündeme geldi. Geleceğe yönelik yapılan yatırımların da hesaba katılmasıyla, turistlerden gelecek gelir de hesaplandı.

Turizmin Türkiye'ye gelecek yıllarda da büyük kazançlar sağlaması beklenirken, 2023 yılı için '50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir' hedefi konuldu.