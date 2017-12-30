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Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı, her anlamda dünyanın merkezine oturacak.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 11:42..
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Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük havalimanı' unvanını eline alacak ve Türkiye'nin gururu olacak olan Üçüncü Havalimanı'nın ilk etabı, 29 Ekim 2018'de hizmete sunulacak.

Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI DÜNYANIN MERKEZİ OLACAK

İstanbul'un finans merkezi olma hedefine katkı sağlayacak Üçüncü Havalimanı, bu anlamda yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Ayrıca turizmin de canlanmasına katkı sağlayacak.

225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Hava kargo ile ihracatı da destekleyecek olan havalimanının ilk etabı açıldığında 100 bin kişiye, ikinci etabı da tamamlanınca 225 bin kişiye imkanı sağlayacak.

Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkı sağlayacağı ve milli geliri yaklaşık yüzde 4.9 seviyelerine çıkaracağı öngörülüyor.

Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

Türkiye Üçüncü Havalimanı ile şahlanacak

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