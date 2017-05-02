Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla ortak tatbikat yapıldı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı. Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, yapılan atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zafer Ocak'ın da izlediği tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi. Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.