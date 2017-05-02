taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.463
USD
3,5340
EURO
3,8508
ALTIN
142,53
PETR
51,3700

Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı.

02.05.2017 - 17:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla ortak tatbikat yapıldı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı. Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, yapılan atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zafer Ocak'ın da izlediği tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi. Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

157
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

381
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

174
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

333
Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

75
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM