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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı.

03.05.2017 - 01:49
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın ikinci gününde yapılan görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti.

Temsili hedefler, yapılan atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zafer Ocak'ın da izlediği tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle  sona erdi.

Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

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