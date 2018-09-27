Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

Lazer güdüm kiti ile ilgili çalışmalar geçtiğimiz yıl İstanbul'da başladı. Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı'yla ASELSAN arasındaki çalışma başarıyla sonuçlandı.





GÖZLER TEST ATIŞLARINDA

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığına bağlı Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünün geliştirdiği mühimmatlara ASELSAN'ın ürettiği lazer güdüm kitinin entegrasyonu çalışmalarını gerçekleştirildi.

2018'in sonuna kadar Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bu bombaları lazer güdüm kitiyle atacağı test atışlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Azerbaycan’ın milli mühimmatına ASELSAN aklı VİDEO



HEDEFE HASSAS ULAŞIM

Lazer güdüm kitine ilişkin de bilgiler veren yetkililer, savaş uçaklarının kilitlendikleri noktalara bıraktıkları bombaların lazer işaretlemesi sayesinde hedefe hassas şekilde ulaştığını söyledi.

Mühimmatın ucuna ve arka kısmına eklenen sistemler sayesinde mühimmatların tabiri caizse "akıllı" hale geldiğini vurgulayan sorumlu, "Savaş uçağında bulunan bir hedefleme podu veya yerden piyade desteğiyle yapılan lazer işaretlemesi sonucu bomba hedefini hassas şekilde bulmaktadır." diye konuştu.