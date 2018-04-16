'Türkiye ve Camiler' resim sergisi açıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kista Treff Kültür Merkezi'nde İsveç İslam Federasyou tarafından organize edilen Türkiye ve Camiler temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Stockholm Teşkilat Başkanı Serhat Fırat Baran, İsveç Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana Derneği Başkanı Yusuf Tuncer ve vatandaşlar katıldı.
Sergide, Fotoğraf Sanatçısı ve Eğitmeni Orhan Aleçakır'ın Türkiye'nin değişik yerlerinde çektiği 55 fotoğrafa yer verildi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisini hayranlıkla gezdiğini belirtti.
"FOTOĞRAFLAR İÇİMİZİ ISITTI"
Yunt, "Çok güzel bir sergi, fotoğrafları hayranlıkla izledim. Türkiye'mizin güzellikleri, camilerimizin güzellikleri, köylerimiz, kasabalarımız, gökyüzü, aynen buralara yansımış durumda. Stockholm'ün soğuğunda fotoğraflar içimizi ısıttı" ifadelerini kullandı.