Türkiye ve İran Kandil'e çıkarma yapacak

PKK'nın en önemli bölgesi olan Irak'taki Kandil için İran ve Türkiye harekete geçme kararı aldı. Yetkililer operasyon hakkında zaman vermese de, operasyonun yapılacağını kararlılıkla ifade ettiler.

KANDİL'İN BİR YARISI DA İRAN'DA

Gazete Habertürk'ten Bülten Aydemir'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu Kandil’i PKK’lı teröristlerden arındırma konusunda kararlı. Türkiye ile İran ve Irak’ın işbirliğinin en güzel örneğini referandumdan sonra Kuzey Irak’taki sınır kapılarına yönelik operasyonlarda da görmüştük. Terör örgütünün sızmalarına, insan ve malzeme sevkıyatına karşı bugüne kadar eşgüdümle birçok adım atıldı. Terör örgütü açısından İran - Irak, Suriye - Irak sınır geçişkenliğinin kati şekilde önlenmesi gerekiyor. Kandil’in yarısı İran diğer yarısı Irak sınırları içinde yer alıyor.

"TSK OLAĞANÜSTÜ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

TSK’nın Astana Anlaşması çerçevesinde başlattığı İdlib operasyonundan da olumlu sonuçlar alınıyor. İdlib’de iki gözlem noktası oluşturan TSK, sorumluluk sahasında yer alan diğer 10 gözlem noktasını da oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sahada titiz şekilde ilerleyen güvenlik güçleri, yerel halkın da desteğini alarak halkın tepkisini çekmeden gözlem noktalarını oluşturuyor. Aynı zamanda olumsuz durumlarla karşılaşmamak ve zayiat vermemek amacıyla adım adım ilerliyor.

Yine bir yetkili, “TSK unsurları, Özel Kuvvetler ve MİT olağanüstü şekilde çalışıyor. Orada yaptıkları işlerden, yazdıkları hikâyeden 10 tane Hollywood filmi çıkar” değerlendirmesi yapıyor.

Tabii ki hedefler bununla sınırlı değil. Son terörist ve yabancı unsur bölgeden çıkarılıp, tehditler bertaraf edilene, kaldırılana kadar operasyonlar devam edecek.