taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.238
USD
3,7782
EURO
4,0428
ALTIN
145,21
PETR
55,3700

Türkiye ve İsrail'den Ankara'da istişare toplantısı

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez siyasi istişarelerde bulunacak.

31.01.2017 - 00:37
  1. Haberler
  2. Gündem

d

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15incisi Sayın Müsteşarımız ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem başkanlığında 1 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
İstişarelerde Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.​"

ZİYARETLERİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEN BAKAN ZİYARET EDECEK

Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu.

İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

Ankarada yapılacak siyasi istişareler, 2010'dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

21
Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu

0
Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

1
Türkiye ve İsrail'den Ankara'da istişare toplantısı

Türkiye ve İsrail'den Ankara'da istişare toplantısı

0
Cenk Tosun: Üçüncü yıldızı çok istiyoruz

Cenk Tosun: Üçüncü yıldızı çok istiyoruz

0
Avusturya'da burka yasaklanacak

Avusturya'da burka yasaklanacak

3
Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

Brezilya'nın en zengin milyarderi cezaevinde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM