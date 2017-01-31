Türkiye ve İsrail'den Ankara'da istişare toplantısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15incisi Sayın Müsteşarımız ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem başkanlığında 1 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

İstişarelerde Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.​"

ZİYARETLERİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEN BAKAN ZİYARET EDECEK

Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu.

İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

Ankarada yapılacak siyasi istişareler, 2010'dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak.