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Türkiye ve İstanbul’un konut yaşı ortalamaları belirlendi

Yapılan araştırmalara göre; Türkiye'de ortalama konut yaşı 8,5 olurken bu rakam İstanbul’da 10 oldu.

İHA | 19.08.2018 - 16:03..
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Türkiye ve İstanbul’un konut yaşı ortalamaları belirlendi

17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 19 yılın ardından Türkiye ve İstanbul’da yer alan konutların yaşını incelendi. Kayıtlı 562 bin konut verisi üzerinden yapılan araştırma sonuçları, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 19 yılın ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesiyle beraber yeni bina sayısındaki yükselişin dikkat çekici bir oranda öne çıktığını gösterdi.

Türkiye ve İstanbul’un konut yaşı ortalamaları belirlendi

İstanbul’daki konutların 10 yıllık bir yaş ortalamasına sahip olduğunu gösteren araştırma verilerine göre Türkiye’nin bina yaşı ortalaması ise 8,5. Araştırma sonuçları, Türkiye’de 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların yüzde 13’lük bir orana sahip olduğunu gösterirken, İstanbul’da yer alan konutların da yüzde 20’sinin depremden önce yapılmış olduğunu ortaya koydu.

YÜZE 54 0 İLE 5 YAŞ ARASI

Araştırma verilerine göre, Türkiye gayrimenkul piyasasının kalbinin attığı İstanbul’da bulunan kayıtlı konutların yaklaşık yüzde 54’ü, 0 ile 5 yaş arasındaki binalardan oluşmakta. 6 ve 10 yaş aralığındaki konutlar ise yaklaşık yüzde 12 oranıyla bu yapıları takip etmekte.

Türkiye ve İstanbul’un konut yaşı ortalamaları belirlendi

İstanbul’da gözlemlenen bina yaşı kırılımına benzer bir grafik tüm Türkiye genelinde de görülmekte. Türkiye genelinde konutların yaklaşık yüzde 56’sının 0 ile 5 yaş arasındaki yapılardan oluştuğunu gösteren araştırma sonuçlarına göre, 6 ile 10 yaş arasındaki konutlar yüzde 13 ile ikinci sırada yer almakta.

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